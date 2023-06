Médica perde controle da direção, carro capota e quase cai da Ponte

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (24) e a motorista estava sozinha no veículo. Ela foi socorrida pelo Samu com algumas escoriações

Uma médica ficou ferida após um acidente no início da manhã deste sábado (24), na Ponte de Camburi, em Vitória. Ela estava sozinha no momento do capotamento. As informações são do Folha Vitóriaa TV Vitória.

Segundo a Guarda Municipal, a mulher seguia para o trabalho quando perdeu o controle da direção do veículo e bateu na proteção da ponte. O carro invadiu a calçada, capotou e, por pouco, não caiu da ponte.

A motorista foi socorrida pelo Samu e encaminhada para um hospital de Vitória. Ainda de acordo com a Guarda Municipal de Vitória, ela está lúcida e apresenta algumas escoriações.

