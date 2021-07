Médica hostiliza reportagem da Record TV após ser pega em festa clandestina

Reprodução Record TV Suposta médica ataca equipe de reportagem

Na madrugada de domingo (18) para segunda-feira (19), a Polícia Civil barrou alguns eventos, incluindo uma balada de luxo com cerca de 1.500 pessoas em São Paulo. Ao filmar a saída das pessoas, a equipe da Record TV acabou hostilizada por uma mulher que disse ser médica.

Isso para mim não vale nada, câmera para mim não vale, eu estou aqui comemorando o aniversário de um grande amigo meu… e você está fazendo o que? Está fazendo o que?”, questionou a mulher. “Trabalhando”, respondeu o cinegrafista.

Em seguida, infratora voltou a hostilizar a equipe: “Trabalhando como? Como você trabalha? Você fica muda, você não tem fala, você sabe o que você faz? Eu salvo vidas, você fica aí filmando os outros”, disse a suposta médica, que arrumou a máscara de proteção contra Covid-19 algumas vezes.

Em resposta ao ataque à reportagem, Geraldo Luís defendeu os jornalistas. “Doutora, se a senhora salva vidas mesmo, você sabe que o que salva vidas é máscara e não aglomeração. A senhora estava no meio de uma aglomeração e só colocou a máscara porque a câmera está aí. Agora, ser desonesta e desrespeitosa com colega de trabalho, que deixou sua família de madrugada… certamente é um pai de família… para ficar aguentando arrogância? Se pessoas como vocês estivessem salvando vidas em hospitais ao invés de aglomerando, você saberia o que ele está fazendo aí”, iniciou o apresentador do “Balanço Geral”.

“Se você não sabe o que ele está fazendo aí, é justamente o que você deveria estar fazendo, trabalhando”, encerrou o jornalista. Assista ao vídeo da suposta médica aqui.

Médica ofende equipes de reportagem na saída de festa clandestina de luxo em São Paulo. Veja no #BalançoGeral pic.twitter.com/54TbQx5pjX — Balanço Geral (@balancogeral) July 19, 2021