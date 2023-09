Médica é demitida de hospital após abrir conta no OnlyFans

Jovanna Isabel Ortega afirma que o governo deixou de requerer os serviços dela pouco depois da criação do perfil

Uma médica foi “demitida” de um hospital logo depois de abrir uma conta na plataforma OnlyFans, conhecida pelo compartilhamento de conteúdo adulto. O caso ocorreu no México.

Jovanna Isabel Ortega, que atua com urgências médicas, afirma que o Instituto de Segurança Social e Serviços dos Trabalhadores do Estado de Baixa Califórnia (Issstecali) deixou de requerer os serviços dela pouco depois da criação do perfil.

A profissional de saúde trabalhava todos os dias em um hospital da região e diz que não pretende acionar o Issstecali por meios legais. Ela só pede que a instituição volte a oferecê-la oportunidades de trabalho na área de urgências.

“O que eu ouvi são rumores, porque tenho uma página no Onlyfans, pela maneira com que me visto, inclusive [recebi] queixas. Mas, por escrito, não chegou nada”, disse Jovanna Ortega em um vídeo compartilhado no Facebook.

Por meio de nota, a plataforma OnlyFans saiu em defesa da médica. “Parece incompreensível que uma pessoa seja punida pelo que a pessoa faz na vida privada, como se fosse um crime ou uma justificativa para uma dispensa”, diz o comunicado.

O Issstecali não se manifestou sobre o caso.