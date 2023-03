Mediadores e conciliadores ainda podem se inscrever para Seminário de Aperfeiçoamento

O evento contará como formação continuada.

Na próxima sexta-feira (03), das 13 às 18 horas, acontece o Seminário Aperfeiçoamento para mediadores e conciliadores judiciais no Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O evento tem como público-alvo mediadores, conciliadores judiciais, servidores e estagiários do Poder Judiciário, que ainda podem se inscrever para o evento.

O encontro, promovido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJES (Nupemec) terá certificado de 05 horas e contará como formação continuada para mediadores e conciliadores judiciais.

A primeira palestra, intitulada “Desafios na utilização das ferramentas da mediação”, será ministrada pela fundadora e presidente da Mediare, Tania Almeida, que também é mestre em mediação de conflitos e autora do livro Caixa de Ferramentas de Mediação.

Em seguida, a instrutora de mediação e justiça restaurativa, Jaklane Almeida, mestre em educação e pós-graduação em Transformação de Conflitos e Estudos de Paz, fala sobre o tema “Mediação não é Conciliação. Fases e emoções nas sessões de mediação”.

Inscreva-se em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrSekxkctR31JcrdTMDufIUXzsbPJ8nG3nRa-r2k981l8rWQ/viewform.

Macrodesafio: Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos

Vitória, 28 de fevereiro de 2023

