Medalhista de ouro exibe casaco olímpico após viralizar na web fazendo tricô

Atleta viralizou nas redes sociais ao fazer cardigã na arquibancada





Após viralizar na web tricotando em uma arquibancada de Tóquio durante as Olimpíadas, o atleta britânico e medalhista olímpico Tom Daley exibiu o resultado final da sua arte.

Tom Daley causou burburinho ao mostrar o seu cardigã personalizado com anéis olímpicos e referências à Grã Bretanha. “Quando cheguei a Tóquio, queria fazer algo que me lembrasse desses jogos. Algo que eu poderia dizer que fiz em Tóquio, durante as Olimpíadas!”, escreveu Daley.





Na frente do casaco, Daley tricotou uma expressão em japonês e explicou a referência. “Na parte de trás, optei por um logotipo Team GB clássico, os ombros têm uma bandeira e GBR neles. Para a frente eu queria manter simples e tentei o meu melhor para bordar TÓQUIO em japonês”, entregou.





Em uma postagem no seu perfil dedicado a tricô e crochê, o atleta LGBTQIA+ aproveitou para pedir apoio à campanha da The Brain Tumor Charity em prol de pessoas com tumores no cérebro. O pai de Tom faleceu em 2011, aos 40 anos, vítima de um câncer no cérebro. “Já que minha página de tricô está ganhando força, eu queria aproveitar a oportunidade para tentar arrecadar algum dinheiro para a The Brain Tumour Charity, em memória ao meu pai! Qualquer doação é muito bem-vinda”, concluiu.

Tom Daley conquistou a medalha de ouro no salto sincronizado em Tóquio. O atleta ainda fez uma pequena bolsa para guardar o objeto.