Mecânico morre após ficar preso sob carro que consertava em oficina

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está atrás do suspeito de ter agredido uma criança de 2 anos para roubar um celular. De acordo com a corporação, o caso ocorreu na QE 44 do Guará II.

Uma câmera de segurança do local gravou imagens de um homem que espera à frente da casa das vítimas. Segundo testemunhas, a criança estava com o telefone da mãe.

Em certo momento, o bandido vai até o menino, começa a agredi-lo com socos na cabeça e, em seguida, foge com o aparelho. O crime aconteceu por volta das 15h do dia 4 de maio. Desde então, a polícia está atrás do homem, que ainda não foi identificado.

A 4ª DP apura o roubo. De acordo com informações iniciais, o rapaz é morador de rua e já foi visto andando em diversos lugares pelo Guará II.

(*Metrópoles)