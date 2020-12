MEC afirma que Enem será usado na seleção de universidades e desmente ministro

Isac Nóbrega/PR Milton Ribeiro

O Ministério da Educação (MEC) desmentiu a declaração do chefe da pasta, Milton Ribeiro, de que os candidatos não poderiam usar a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de janeiro para concorrer a uma vaga no Sisu do primeiro semestre do próximo ano.

Ribeiro havia dito, em entrevista à TV Asa Branca, que as inscrições para o programa seriam abertas no fim de janeiro e que os candidatos teriam de usar notas de edições anteriores .

“Nós estamos marcando a questão do Sisu para o final de janeiro. Nós vamos divulgar nesta semana agora o calendário, que possa aproveitar talvez notas do Enem passado”, declarou em evento em Caruaru (PE).

Algumas horas depois da fala polêmica, o MEC divulgou uma nota oficial, nesta sexta-feira (11) garantindo que o Sisu vai usar as notas das provas feitas em janeiro. De acordo com o ministério, a previsão é de que as inscrições comecem em abril.

“O edital para o processo seletivo do Sisu, referente ao primeiro semestre de 2021, será publicado após a divulgação do resultado do Enem, em março, coincidindo com a conclusão do segundo semestre letivo de 2020 de grande parte das instituições de ensino superior públicas”, diz trecho da nota.