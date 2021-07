“Me pediram para ficar quieta por muito tempo”, afirma Britney Spears

Reprodução Britney Spears usou o Instagram para se pronunciar





Britney Spears voltou a usar o Instagram para se pronunciar sobre a conservadoria, que torna o pai da cantora como o responsável por sua vida pessoal e sua carreira. O novo post foi realizado nesta terça-feira (20), alguns dias após Britney revelar que era dopada de maconha .





Na foto, são exibidos dados com os dizeres “um dia de cada vez” em inglês. “Eu disse ‘a vida continua’ no meu post mais recente, mas é mais fácil dizer do que fazer. Naquele momento parecia o mais fácil a dizer, mas nós todos sabemos que eu não poderei deixar isso ir e plenamente seguir em frente até eu dizer tudo que preciso”, começou a cantora.

“E agora eu não estou nem mesmo perto de terminar! Me pediram para ficar quieta sobre as coisas por tanto tempo, e eu finalmente sinto que estou chegando lá”, terminou Britney.





Nos comentários, ela recebeu apoio de famosos e de fãs. “Nós estamos prontos para que você fale”, escreveu um perfil. “Sua voz é seu poder. Nós te amamos”, disse um segundo. “O mundo inteiro te apoia”, afirmou outro fã.