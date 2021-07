“Me chamou de vagabunda”, disse Mirela Janis sobre Nina Cachoeira; veja vídeo

Reprodução Mirela Janis diz que Nina a chamou de vagabunda





A confusão no hotel envolvendo Mirela Janis, Yugnir ângelo, Filipe Duarte e Nina Cachoeira foi abordada por Adriane Galisteu no “Quebra Power”, do Power Couple Brasil, na noite desta quinta-feira (22).

Galisteu pediu para os participantes explicarem o que aconteceu enquanto eles estavam confinados no hotel antes do programa. Mirela Janis desabafou e afirmou que se arrependeu de defender Nina Cachoeira dentro do reality porque ela foi chamada de vagabunda. “Meu maior arrependimento foi defender ela na briga com a Deborah porque ontem, no hotel, ela estava me chamando de vagabunda (…) Ela disse que não precisava da minha mídia porque ela é rica. Tem que ter humildade. Se ela nao tiver caráter nada disso importa”, disse Mirela Janis.





Nina Cachoeira rebateu Janis e confirmou que a chamou de vagabunda. “Chamei mesmo porque ela disse que não era da minha laia na live da Lidi Lisboa (…) Eu estava entalada, precisava falar para ela que não sou da laia dela. Porque a minha família ia ficar muito triste comigo. A gente não foi no Rodrigo Faro, a gente não foi para nada”, lamentou Nina.”, pontuou Nina.

A discussão foi interrompida por Adriane Galisteu, que chamou o intervalo para acalmar Mirela Janis, Yugnir ângelo, Filipe Duarte e Nina Cachoeira.

Você viu?













ENTENDA A BRIGA

Tudo começou quando Mirela Janis foi questionar o motivo do cantor e compositor Filipe Duarte (ex-Br’oz) ter colocado a sua música “Tremidinha” para tocar numa caixa de som, já que ele tinha dito que nunca escutou na vida. Mirela achou que provocação e decidiu tirar satisfação. Filipe começou a gritar e os seguranças precisaram apartar a confusão.

Horas depois, Nina e Filipe pediram desculpas aos público. “A Mirela fez um post, não sei se ela gostou ou não. Eu fui lá e fiz um post também e ela veio quase aqui na porta do quarto e começou a gritar. E a gente, pra se defender, foi lá e gritou. Peço desculpas, tô envergonhada com o que aconteceu. Nós não fizemos certo, eles também não. Apenas reagimos às provocações e insinuações que lemos e ouvimos”, disse Nina.