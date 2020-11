Divulgação MC Rebecca e Elza Soares lançam parceria

Em parceria inédita, nesta sexta (27), MC Rebecca e Elza Soares lançam “A Coisa Tá Preta”, música composta por Jefferson Jr. e Umberto Tavares. Repleto de simbolismo, as cantoras exaltam a ancestralidade e destacam as lutas e manifestações culturais, trazendo no samba rock as divindades religiosas de matrizes africanas e outros elementos que representam a identidade e alegria do povo negro.

O convite para Elza surgiu de Rebecca, que desejava gravar com a cantora do milênio (como foi eleita pela BBC de Londres) há muito tempo para que as duas pudessem manifestar suas origens e influências. A identificação entre as musas foi instantânea, para Elza a MC é um furacão: “Que menina-mulher forte, poderosa. Não tem medo de colocar o dedo na ferida e abaixar a cabeça pra ninguém”, elogia.

A Coisa Tá Preta faz parte da nova fase artística de Rebecca, o single samba rock traz uma mensagem impactante sobre ancestralidade e que reforça à reflexão sobre a história negra. Passeando por um ritmo diferente de seus trabalhos anteriores e realizando uma parceria dos sonhos, a MC mostra repertório e versatilidade no cenário musical.

Pré-lançamento

O público contou novamente com interação criativa para o pré-lançamento do single. Na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, Rebecca publicou no Instagram um IGTV com diversos convidados cantando o refrão de “A Coisa Tá Preta”, dentre eles Jotta, Karin Hils, MC Soffia, Orelha e outros, convidando os seguidores a adivinhar quem seria o seu próximo feat. No dia 23 de novembro, a MC anunciou em suas redes sociais a parceria com Elza Soares e data de lançamento da canção, no dia seguinte convidou todos para o pré-save.