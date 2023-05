MC Pipokinha | veja última gravação da cantora antes de desaparecer; vídeo

Famosa por suas polêmicas que repercutem aos milhões nas redes sociais, a funkeira MC Pipokinha está desaparecida desde a madrugada deste domingo (21).

Pessoas que trabalham com a artista confirmaram a informação de que ela teria ido para a casa de um fã desconhecido após um show na noite do último sábado (20) e desde então não teria mais se comunicado. Apesar da gravidade da informação – e talvez justamente por isso – muitos internautas têm desacreditado do desaparecimento da funkeira e divulgam a tese de que possa se tratar de uma espécie de ação de marketing.

De qualquer maneira, sua equipe divulgou nas redes sociais um vídeo em que a artista pede para ser liberada pela produção para entrar no carro de um fã, com quem gostaria de ter relações sexuais. Apesar da negativa do colega, com quem trabalha, MC Pipokinha teria conseguido convencê-lo de que o ‘menino do baile’ a levaria de volta para casa. Este teria o último registro da funkeira antes de desaparecer.

🚨VEJA: Este é o último vídeo da MC Pipokinha antes de sumir. pic.twitter.com/xIjIFLVmef — CHOQUEI (@choquei) May 21, 2023

“Peraí que é o boy (SIC), vê se é um carro preto. Vou ir com ele (SIC)”, diz a funkeira para um homem de sua equipe, que reclama e pede que ela vá para casa com o resto da equipe. “Vou transar, filho”, diz ela ao homem, que responde: “Não, você está doida?” Em seguida, a funkeira pede que o homem abra a porta da van para que ela vá com o menino que “conheceu no baile”.

Questionada sobre como chegaria ao próximo show, a funkeira disse que o seu ‘contatinho’ a levaria para casa após o encontro e em seguida para o baile.

“Pelo que entendi, ela conheceu alguém no baile, pediu para parar a van no caminho de volta para casa e foi embora com a pessoa”, disse o DJ Vaz, um dos membros da sua equipe que confirmou o desaparecimento.

Outro membro da equipe, o dançarino Jonas Kaik, postou um Stories no Instagram em prantos. “Estou sem chão. Minha ficha não caiu. Cadê você?”, chamou pela colega. Segundo ele, a MC Pipokinha jamais desapareceu desta maneira.

Entre os fãs o clima é de desespero e preocupação, assim como o demonstrado pelos colegas. No entanto, há quem desconfie que o desaparecimento da artista seja uma ação de marketing. “Se esse negócio da Pipokinha estar desaparecida for jogada de marketing, será muito feio. Porque tem fãs desesperados e não é legal brincar com isso”, escreveu um internauta desconfiado.