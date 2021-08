MC Pierre é condenado por humilhar fã em show em Londres

Instagram MC Pierre

Mc Pierre foi condenado pela Justiça de São Paulo a indenizar uma fã, que sentiu-se humilhada por ele durante um show para 2 mil pessoas em Londres, na Inglaterra, em 2019. A brasileira, de 29 anos, relatou às autoridades que, ao invés de cantar, o artista não parava de conversar com algumas pessoas da plateia, o que levou a mesma a protestar por uma apresentação.

Irritado, ainda à ocasião, o cantor respondeu: “O que essa menina falou aí? Você quer dançar? Vai trabalhar no puteiro, sua filha da puta. Sua idiota, funk é assunto sério, não entra na minha reta que você vai se machucar. Primeiramente, eu não comeria você. Não precisa rebolar na minha frente, eu não tenho tesão em você, nem pedi para você estar aqui, o show é meu, não é seu. Cala a sua boca”.

Ofendida, a moça, que estava acompanhada do marido e de amigos, disse ter ido embora. “Ele se mostrou uma pessoa extremamente machista e mal-educada, tratando uma fã com tremendo escárnio”, disse ele em sua defesa.

Para piorar, as cenas viralizaram na internet. À época, MC Pierre até pediu desculpas pelo episódio, mas não impediu a vítima de entrar na Justiça. Com isso, a juíza determinou que o cantor terá que pagar R$ 20 mil de indenização à moça por danos morais. O funkeiro recorreu da decisão e aguarda um novo julgamento. Além do cantor, a empresa GR6 Eventos, produtora do show, também foi condenada por “não interferir de forma contundente e silenciar, ao início dos impropérios, o microfone do cantor”. As informações são do jornalista Rogério Gentile.