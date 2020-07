MC Mirella puxa calcinha para o lado e mostra tatuagem inusitada nas partes íntimas: “To chocada”

Adriane Galisteu viajou para Portugal e deixou uma pulga atrás da orelha desta colunista: como será que a apresentadora conseguiu entrar no país se as fronteiras do Brasil com a Europa estão fechadas?

Divulgação/Instagram/Reprodução Adriane Galisteu consegue entrar em Portugal mesmo com as fronteiras fechadas





Pois bem. Ao ser procurada, Adriane Galisteu explicou como conseguiu desembarcar mesmo sem passaporte europeu.

“Eu tenho uma carta de trabalho. Como eu fui convidada por uma TV daqui, eles fizeram essa carta de trabalho. Eles mandaram a carta para o consulado, e o consulado liberou. Então, eu entrei com toda a documentação”, explicou Galisteu à coluna.

A apresentadora embarcou um novo trabalho na TV de Portugual, ela passará 45 dias gravando como jurada da segunda temporada do reality show “Tu Consegues”.

A atração, comandada por Carmen Mouro, terá 20 participantes, que embarcaram em desafios voltados para o mundo da moda. Os concorrentes precisam passar por provas inusitadas enquanto posam para ensaios.