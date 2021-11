Mc Mirella prepara mudança após divórcio com Dynho Alves

Instagram Mc Mirella prepara mudança da casa que dividia com Dynho Alves





Mc Mirella mostrou nesta quarta-feria (24) a preparação para a mudança da casa que dividia com o marido, Dynho Alves, de “A Fazenda 13”, com quem pediu divórcio, em suas redes sociais.





Em seus stories do Instagram, a funkeira filmou seus pertences empacotados. “Hoje acordei na correria e me arrumei como eu pude. Como vocês podem ver, as coisas estão todas sendo embaladas e é isso. Vamos de loucura. Começou já a mudança. Tomara que dê tempo de levar tudo hoje, estou correndo para dar tempo”, explicou.

Relembre a separação Na terça-feira (16), Mirella aproveitou a procuração assinada por Dynho Alves e entrou em um processo de divórcio do peão. Segundo a coluna de Gabriel Perline no iG Gente, ela não aprovou atitudes de Dynho no reality show com Sthe Matos, noiva de Victor Igoh .

A sensação de flerte entre os dois gerou descontentamento tanto em Mirella, quanto em Victor, que foi visto sem a aliança de noivado recentemente. No Twitter, a MC comentou que partiu do dançarino assumir uma relação em ‘A Fazenda’. “Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo “fraterna”, como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além do público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella”, disse.

Instagram Mc Mirella prepara mudança após divórcio





