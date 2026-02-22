MC Mirella posa nua e usa emoji minúsculo para esconder parte íntima

A funkeira MC Mirella voltou a movimentar as redes sociais ao publicar uma foto em que aparece nua, usando apenas um top preto levemente abaixado. Para divulgar seu perfil em plataformas de conteúdo adulto, a artista utilizou um emoji minúsculo para cobrir as partes íntimas.

Na legenda, Mirella foi direta com os seguidores: “Vale a pena ver completo no meu site AGORA, assinou liberou”, indicando que o conteúdo sem censura está disponível para assinantes.

Reconhecida como uma das brasileiras mais populares e bem pagas da Privacy, a cantora tem investido cada vez mais em conteúdos sensuais voltados ao público adulto. A imagem, com estética provocativa e iluminação pensada para valorizar a silhueta, faz parte da estratégia para atrair novos assinantes e manter o engajamento dos fãs.

Nos comentários, seguidores reagiram em peso. “A maior que nós temos”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Sem condições, você é perfeita demais”. Também houve quem brincasse com o tamanho do emoji usado na publicação.

Com milhões de seguidores e forte engajamento, Mirella demonstra que segue apostando na própria imagem como ferramenta de trabalho, ampliando alcance e faturamento nas plataformas digitais.

Você pode ver a imagem clicando aqui.

