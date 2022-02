MC Mirella mostra tudo em rede social e vídeos vazam; assista

Esta sexta-feira (4) começou agitada para os fãs de MC Mirella. A cantora é um dos assuntos mais comentados nesta manhã nas redes sociais, após ter tido seus vídeos e fotos íntimas vazados de sua conta privada.

A nova solteira do pedaço, ex-mulher do cantor de funk Dynho Alves, após ter anunciado que está na pista novamente, resolveu abrir uma conta na plataforma de conteúdo adulto Only Fans, onde usa e abusa da sensualidade com fotos e vídeos quentes para seus assinantes.

A plataforma OnlyFans é uma rede social por assinatura, cujas cobranças vão de US$ 4,99 (R$ 27) a US$ 49,99 (R$ 267). Acontece que mesmo com toda segurança fornecida no site, ainda conseguiram vazar os conteúdos de MC Mirella e agora a internet está indo a loucura.

(*Portal CM7)