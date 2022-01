MC Mirella e Carol Narizinho acabam amizade e trocam farpas na web

Reprodução Mirella e Carol brigaram

MC Mirella e Carol Narizinho acabaram com a amizade. As duas, que participaram de ‘A Fazenda 12’, trocaram farpas nos comentários de um perfil de fofoca. Narizinho foi flagrada trocando beijos com Sthe Mattos, pivô do divórcio entre Mirella e Dynho Alves, em uma festa.

“Mulher para de seguir a amiga porque ela conheceu a outra, mas não para de falar com o macho que traiu ela”, escreveu Narizinho. Os fãs logo entenderam que a influenciadora falava de MC Mirella.

Então, Mirella respondeu a comentário de Carol Narizinho. “Ficou do meu lado na Fazenda, na nossa edição, sabia dos meus sentimentos, da história, sabe tudo que passei, e de repente apareceu com uma amiga nova, que me fez mal junto com o outro […]”, disse.

“Parabéns, legal para você. Seja feliz e que eu não te faça falta! A realidade é que estou fazendo questão do meu lado só quem é 100% comigo”, comentou Mirella. Narizinho então respondeu a ex-amiga e acabou com a amizade.

“Ela é amiga da [Stéfani] Bays que não fala comigo e nem por isso me oponho a amizade delas, não tenho esse direito! Pelo contrário, sempre apoiei a amizade das duas. Agora eu não posso ter amizade com outras pessoas porque ela teve problemas?”, disse.