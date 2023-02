MC Mirella abre a geladeira de fio-dental e quase mostra demais: “Ousada”

Quem acompanha MC Mirella nas redes sociais sabe que a funkeira perdeu recentemente o seu perfil oficial no Instagram e reclama muito disso no Twitter. No entanto, para dar uma trégua, ela apareceu de fio-dental em duas fotos arrasadoras. As nformações são do Spinoff

Na ocasião, a dona do hit Vou Tacar, apareceu próxima de sua geladeira, com uma peça pra lá de atrevida e completamente fininha. O intuito era divulgar suas plataformas de conteúdos quentes aos internautas e marmanjos apaixonados pela sua sensualidade.

Como esperado, rapidamente ela despertou muitos elogios em cada um dos admiradores. “Na próxima encarnação eu juro que quero ser linda assim”, falou um rapaz. “Minha nossa senhora, a pessoa é totalmente perfeita”, disse o segundo. “Lindeza em todos os sentidos”, falou o último.

Vale pontuar que Mirella segue solteira desde o término polêmico com Dynho Alves, em novembro de 2021. No último fim de semana, ela desabafou sobre se envolver com caras que agem de forma contraditória na relação.

“Pior tipo de relação: O cara fica fazendo de tudo pra chamar sua atenção, te fazendo ciúmes, te provocando só pq ele já SABE o que te incomoda, mas o prazer em te ver mal é tão grande que ainda assim faz”, reclamou a funkeira.

Mirella namorou Neymar Jr.?

Milionária e cheia do poder, MC Mirella disse há pouco tempo que realmente já ficou com o craque Neymar Jr. Em conversa com Gabi Prado, ela ainda confessou achar o jogador um cara simpático, além de detalhar a ficada dos dois.

“Já que o Neymar já falou, era um segredo, ele falou primeiro que eu, então agora eu posso falar. Sim, a gente já ficou sim”, falou ela, que ainda aconselhou a amiga. “Neymar é pegador, né? Pega! Pode ir na fé. Acho que você vai curtir”, destacou.

Ao encerrar, a cantora rendeu elogios ao atleta. Ela afirmou que o jogador é humildade e que se surpreendeu positivamente ao conhecer o atleta pessoalmente.