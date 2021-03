MC Meno K é o nome por trás do hit que fez a cabeça do jogador Gabigol

Instagram/Reprodução Gabigol e MC Meno K

Quem acompanha o atacante Gabigol nas redes sociais já deve ter lido “cabelinho na régua e a camisa do Flamengo” na legenda de alguma de suas publicações ou visto os outros craques do clube dançarem ao som de um hit que vem ganhando as ruas a cada dia que passa. Trata-se de “Camisa do Flamengo”. O intérprete por trás de todo esse sucesso? Kauan Soares, mais conhecido como MC Meno K, que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e tem apenas 15 anos.

Só para se ter ideia do poder: o garoto agora faz parte do casting da Resumo Produtora, de São Paulo, que, aliás, é a responsável por cuidar da agenda e da carreira dos DJs TN Beat e Duarte, que estão por trás da canção “Apaga Luz, Apaga Tudo”, que viralizou no TikTok, com mais de 630 mil vídeos publicados por anônimos, influencers e famosos, como Péricles, Marília Mendonça e Deborah Secco.

Soma-se a isso o videoclipe lançado há pouco menos de um mês no canal KondZilla e que está perto de completar 10 milhões de views. Entre os comentários, há várias frases citando o bicampeonato brasileiro. “Alguém vendo depois que o Mengão foi campeão?”, disse uma. Enquanto isso, outra destacou: “Minha música favorita”. Já a terceira expôs sua empolgação: “Eu botei no último volume aqui na minha rua quando o Flamengo foi campeão. Top demais”.