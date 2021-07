MC Marcinho é internado e deve passar por cirurgia cardíaca

Reprodução/Facebook MC Marcinho deve passar por cirurgia

MC Marcinho foi internado às pressas em um hospital particular do Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria do cantor comunicou nas redes sociais, na manhã deste sábado (24), que o funkeiro deverá ser submetido a uma cirurgia cardíaca a qualquer momento.

“Aos amigos, fãs, contratantes do Mc Marcinho. Nosso príncipe do funk Mc Marcinho, encontra-se internado, com probabilidade de intervenção cirúrgica, proveniente de um estado instável de seu coração. Pedimos suas orações e contamos com a compreensão de todos neste momento. Cremos que em breve ele estará de volta a suas atividades profissionais. Agradecemos a todos pelo carinho, companheirismo”, escreveu a equipe do funkeiro.

Está não é a primeira vez que MC Marcinho é internado nos últimos meses. Em fevereiro deste ano ele deu entrada em um hospital, onde ficou internado por três meses, ficando quatro dias em coma, após uma cirurgia no pé esquerdo . E, em outubro de 2020, o funkeiro também foi internado em um CTI, por 11 dias, devido a infecção por covid-19.