MC Lomma exibe nova silhueta de biquíni após perder 17 kg: ‘Tu tá maravilhosa!’

MC Lomma, de 22 anos, impressionou os seguidores nesta quinta-feira (9), ao posar em Fernando de Noronha usando um biquíni fio-dental. A cantora exibiu a boa forma após eliminar 17 kg e passar por uma lipoaspiração e uma mastopexia com próteses de silicone. Na legenda, usou apenas um emoji de coração verde.

Nos comentários, fãs elogiaram a dona do hit Envolvimento: “Tu tá maravilhosa!”, escreveu uma seguidora. “Um arraso de mulher!”, disse outra.

Há cerca de um ano, Lomma contou que ganhou 24 kg na gravidez e seguia em busca de recuperar a autoestima: “Quero voltar a me sentir bem com meu corpo”, afirmou na época. Confira cliques abaixo: