MC Kekel desabafa após sofrer acidente de carro: ‘Só problemas’

Instagram/Reprodução MC Kekel

MC Kekel usou as redes sociais no início da noite desta sexta-feira (25) para informar os seus seguidores sobre o estado de saúde, após um acidente de carro mais cedo. Ainda nervoso, o cantor falou do episódio.

“Estou bem, galera! Eu e o meu cunhado, que estava no carro comigo, estamos bem. Infelizmente bati com meu carro e são nessas horas que nós aprendemos o que deixamos de aprender. Vou pagar pelo meu erro e temos que errar para aprender na vida. Quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem positivas”, começou Kekel que amassou bastante a frente do automóvel.