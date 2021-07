MC João comemora medalha de Rebeca Andrade ao som de “Baile de Favela”

Reprodução/Instagram MC João comemora medalha de Rebeca Andrade

Rebeca Andrade deixou o Brasil inteiro feliz na manhã desta quinta-feira (29). Ela é a primeira ginasta brasileira a ganhar uma medalha nas Olimpíadas e foi parabenizada até por Nadia Comaneci , uma lenda do esporte. Quem também celebrou bastante foi MC João, dono do hit “Baile de Favela” que embalou a apresentação no solo da atleta.

O funkeiro filmou e postou no Stories toda a apresentação de rebeca Andrade. A ginasta escolheu uma versão instrumental da música para a competição e, além de trazer uma medalha para o Brasil, ainda levou o funk para Tóquio.

“Medalha de prata com gosto de ouro. Para cima guerreira, parabéns”, comemorou MC João no Stories. O funkeiro ainda disse estar feliz com o sucesso que a “Baile de Favela” ainda está fazendo anos após o lançamento e graças a Rebeca. “Vitória para o funk e vitória para nós”, finaliza.