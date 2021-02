MC é rendido de forma violenta por policiais em SP; vídeo viraliza

Reprodução/Instagram MC Salvador da Rima é detido em São Paulo





Vídeos do MC Salvador da Rima sendo detido por policiais militares começaram a circular pela internet na tarde deste sábado (27). Nas imagens, o cantor e um amigo são rendidos com mata-leão e chutes na Zona Leste de São Paulo.

A gravação foi publicada no Instagram de MC Jeh da 6, amigo de Salvador. Durante a detenção, ele tenta resistir e é chutado, imobilizado e enforcado pelos policiais e acaba sendo tirado de uma residência com a camiseta toda rasgada.

Ainda segundo as imagens, pessoas que estavam no local tentam impedir a detenção, mas os policiais, armados, pedem para que elas se afastem. Logo depois, um outro policial chega e lança gás de pimenta para dispersar o público que se forma.

Segundo informações do UOL, o caso aconteceu por volta das 12 horas deste sábado. O MC chegou na 67º DP por volta das 13h40, com escoriações no corpo. A defesa do cantor explicou que a confunsão aconteceu após um policial multar um carro que estava estacionado na frente da casa de Salvador. Ao questionar o motivo da multa, o artista, que teria iniciado uma discussão, recebeu voz de prisão por desobediência.

Agressão policial com Salvador da Rima, Kelly e amigos (pt1) pic.twitter.com/EVFbdco2Vk — Rap Dab (Fé para 2021) (@portalrapdab) February 27, 2021





Polícia agredindo Salvador da Rima, sua namorada e amigos nesta manhã de sábado. Até quando essa merda????? pic.twitter.com/pVBwwsHgbx — Rap Dab (Fé para 2021) (@portalrapdab) February 27, 2021