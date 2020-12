Mazola Júnior é o novo técnico do Esporte Clube Vitória

Mazola Júnior é o novo técnico do Vitória. Ele chega para assumir o lugar de Eduardo Barroca e comandar o time rubro-negro, que está interinamente sob a direção do interino Rodrigo Chagas, treinador da equipe sub-20.

Mazola já está em Cuiabá e irá assistir ao jogo do Vitória contra o Cuiabá, amanhã (8), às 21h30 (horário de Brasília). O time ainda será dirigido por Rodrigo Chagas, que comandou o treinamento de hoje pela manhã.

O novo comandante vai assinar contrato com o Rubro-Negro até o final do Brasileirão da Série B, previsto para 30 de janeiro de 2021. Sua estreia será contra o Cruzeiro, sexta-feira (11), às 21h30, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA).

Natural de Campinas (SP), Mazola Júnior atuou como jogador e começou a carreira profissional de técnico na equipe paulista do Ituano em 2009. Ele tem dupla nacionalidade (Brasil/Portugal) e a licença PRO da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que lhe confere estar na classe máxima de treinadores nacionais.

O Esporte Clube Vitória deseja boa-vinda ao novo técnico e sucesso no comando do time.

FICHA

Nome completo: Uiles Gonçalves de Freitas Júnior

Apelido: Mazola Júnior

Data de Nascimento: 28/02/1965 (55 anos)

Naturalidade: Campinas (SP)

CLUBES QUE COMANDOU

Ituano

Sport

Bragantino

Cuiabá

Paysandu

Botafogo (SP)

Vila Nova (GO)

CRB

Criciúma

Londrina

Ponte Preta

Clube do Remo

Mazola Júnior atuou também como assistente técnico no Atlético Mineiro, Cruzeiro e no japonês Kashima Reysol. Teve passagem, ainda, pelo futebol de Portugal nos clubes FC Marco, Ovarense e SL Nelas.