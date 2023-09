Mazinho quer apurar serviço de telefonia no ES

A situação e a qualidade dos serviços de telefonia e internet oferecidos no Estado do Espírito Santo foram tópicos de discurso de cobrança feito pelo deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) na sessão desta terça-feira (12). O parlamentar avisou na tribuna que solicitou ao par Alexandre Xambinho (PSC), presidente da CPI das Licenças, um aditivo para que o colegiado discuta também a concessão de telefonia.

“Vários distritos do Espírito Santo não têm até hoje, século XXI, acesso à internet ou à telefonia. Tenho certeza que todos os municípios têm distritos sem acesso”, criticou.

Mazinho foi categórico em dizer que as empresas operam mal e tratam o consumidor com desrespeito. “Peguei o relatório final da CPI da Telefonia desta Casa, de 2013, e li duas vezes. Por incrível que pareça os problemas são os mesmos 10 anos depois”, lamentou.

O tucano lembrou que não é barato ter internet no Estado. “É uma vergonha que (…) todas essas empresas tratem o consumidor no Espírito Santo muito mal. Eu acho que essa Casa precisa se mobilizar novamente”, conclamou.

Mazinho ainda sugeriu que, caso necessário, seja ajuizada uma ação civil pública para apurar a conduta das empresas. “ (…) do jeito que está, é uma vergonha, passa ano, você não tem antena no interior e as que têm não funcionam, parece que [as operadoras] só ganharam”.

Reforma tributária

O debate da Reforma Tributária brasileira foi tema de fala do deputado Lucas Polese (PL), que defendeu ação e cobrança da Ales para cima do Poder Executivo por uma pauta que seria apartidária. Polese afirmou estar acompanhando os trâmites no Congresso Nacional, mas que algo o preocupava muito, a figura do Conselho Federativo.

O parlamentar acredita ser necessário o governo lutar pela autonomia e arrecadação do Estado. “Vai perder 20% de ICMS, R$ 3,5 bilhões. Por que os deputados não se reúnem para cobrar o governador, para o governador ir à Brasília cobrar?”, indagou.

“Vamos defender o Espírito Santo e a nossa arrecadação. o Conselho Federativo do PT (governo federal) é uma vergonha, de concentração de poder, de colocar coleira nos governadores deste país”, opinou Polese.

Imunidade parlamentar

Na fase das lideranças partidárias, a deputada Iriny Lopes (PT) fez uma longa reflexão e um alerta sobre a importância de estabelecer a diferença entre imunidade e “impunidade parlamentar”.

“O instituto da imunidade parlamentar nos é caríssimo. Nós temos o apreço e o cuidado enorme com a imunidade parlamentar, porque nós não podemos perdê-la. Não existe democracia onde o Parlamento não possa se expressar claramente sobre o que pensa. A imunidade parlamentar pode, em determinadas situações, ser o único caminho de voz e de expressão não só do parlamentar, mas daqueles a quem ele representa”, refletiu.

Iriny defendeu que a responsabilidade com a imunidade exige de deputados, cuidado com as palavras – evitando as de baixo calão -, e apreço por informações corretas – em tempos de fake news.

Fonte: POLÍTICA ES