Mayra Cardozo: 5 dicas para alavancar a sua carreira em 2024

5 dicas para encontrar o seu caminho e alavancar a sua carreira em 2024

Lideranças femininas estão cada vez mais presentes no cotidiano das empresas. Apesar dos avanços significativos em direção à igualdade de gênero, ainda ecoam desafios persistentes e a necessidade premente de estratégias assertivas para alavancar as carreiras femininas.

Nos últimos anos, observamos um aumento nas discussões em torno da liberdade e dos direitos das mulheres. No entanto, paralelamente a esses avanços, deparamo-nos com casos alarmantes de abusos no mundo profissional, ressaltando a importância de abordagens específicas que empoderem e guiem as mulheres em suas trajetórias profissionais.

Os números comprovam que ainda existem muitos avanços que são necessários para alcançar completamente a equidade de gênero. Para se ter uma ideia, uma pesquisa feita pelo Talenses Group e o Insper descobriu que a porcentagem de mulheres CEOs no Brasil cresceu de 13% para 17% entre 2019 e 2023.

Abaixo, listo 5 dicas para você alavancar sua carreira no próximo ano. Confira:

1. Resiliência e empoderamento : no universo feminino, a resiliência assume um papel central diante dos desafios profissionais. É crucial cultivar a capacidade de superar obstáculos, enfrentar adversidades e aprender com as experiências. Além disso, o empoderamento se revela como um elemento-chave para as mulheres no ambiente de trabalho.

Acreditar em suas habilidades, valorizar suas conquistas e buscar oportunidades que promovam o crescimento profissional são aspectos fundamentais para consolidar o empoderamento feminino.

2. Reconheça seu potencial pessoal : É essencial reconhecer o seu potencial individual e a diversidade de habilidades que podem ser aplicadas no ambiente profissional. Valorizar a singularidade de cada trajetória, sem comparar-se constantemente com padrões preestabelecidos, permite que as mulheres encontrem seu caminho com autenticidade.

Esse reconhecimento do potencial pessoal não apenas fortalece a autoconfiança, mas também contribui para a construção de carreiras mais satisfatórias e alinhadas com objetivos pessoais.

3. Fortaleça sua rede de apoio : A construção de uma sólida rede de apoio é fundamental para o progresso das mulheres nas suas carreiras. Estabelecer conexões autênticas com colegas, mentoras e líderes que compartilhem experiências similares pode oferecer orientação, insights valiosos e oportunidades de crescimento.

O fortalecimento da rede de apoio não apenas proporciona suporte emocional, mas também abre portas para colaborações profissionais, impulsionando o avanço na carreira.

4. Busque ativamente por oportunidades : No contexto feminino, a busca ativa por oportunidades ganha relevância diante de desigualdades de gênero. Em vez de esperar que as oportunidades surjam, as mulheres são incentivadas a buscar ativamente projetos desafiadores, promoções e espaços de liderança.

Esse protagonismo na carreira não apenas amplia horizontes, mas também contribui para a construção de um cenário profissional mais equitativo.

5. Equilíbrio entre vida profissional e pessoal : A busca por um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal é uma consideração crucial para as mulheres que buscam alavancar suas carreiras em 2024. A capacidade de estabelecer limites claros, priorizar o bem-estar pessoal e reconhecer a importância do autocuidado é essencial.

As organizações estão cada vez mais reconhecendo a necessidade desse equilíbrio, e as mulheres são incentivadas a defender suas necessidades enquanto buscam o sucesso profissional.

