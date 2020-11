Mayra Cardi tem noite romântica e ganha flores de novo affair

Reprodução/Instagram Mayra Cardi tem noite romântica com novo affair

Parece que a fila de Mayra Cardi começou a andar. A life coach teve um encontro com um homem nesta sexta-feira (27) e ganhou flores e cartão romântico de novo affair no dia seguinte! Ela contou nos stories como foi o date. “Saí do banho e tinha champanhe me esperando, flores, cartãozinho… Fazia séculos que eu não sabia o que era isso… Não sou fã de flores, mas depende do contexto, né meu amor?!”, disparou. Mayra compartilhou até os cliques feitos pelo affair em seu Instagram e dá para ver os pés do boy na cama. Eita!

Mayra não deu pistas sobre o homem e esclareceu que não levou ninguém para a sua mansão. O encontro foi fora de sua casa. “Jamais colocaria um homem na minha casa, com a minha filha. Também não tenho nada contra a mulher que separa e resolve namorar dentro da própria casa dela. Eu não sou assim, mas não condeno. Fazemos o que a gente quiser da vida. Dentro do eu acredito, não acho que seja bom trazer uma pessoa. Bagunça a cabeça dela”, explicou.