Mayra Cardi se explica após ser flagrada com Arthur Aguiar

O ator Chadwick Boseman morreu na última sexta-feira (28) vítima de um câncer e pegou muita gente de surpresa. Discreto, o astro de Hollywood lutava contra a doença desde 2016 e, segundo comunicado oficial da família do artista, ele chegou a gravar várias produções enquanto fazia em paralelo tratamentos quimioterápicos e até cirurgias.

Reprodução Chadwick Boseman apareceu bem magro em um vídeo

Em uma entrevista, o interprete de Pantera Negra chegou a dizer que não gostava de falar da vida pessoal porque não queria ser reconhecido como uma celebridade, mas sim pelos papéis que fez como ator. Ele realmente levava isso a sério e escondeu que enfrentava um câncer de cólon – inclusive enquanto estrelava o filme da Marvel que estreou em 2018.

Esse tipo de câncer está muito ligado a hábitos alimentares e é caracterizado por tumores no intestino grosso, no qual faz parte o cólon, o reto e o ânus. Ele é mais comum em pessoas na faixa dos 50 anos e costuma de desenvolver de forma lenta e, se descoberto no início, a chance de cura é alta.





Um sinal de que Chadwick não estava bem nos últimos meses foi um vídeo postado em abril deste ano em que o ator chamou atenção por aparecer muito magro e bem diferente do que os fãs estavam acostumados. O vídeo foi gravado na sua casa, respeitando as medidas de isolamento social, e o ator falou do jogador de beisebol Jackie Robinson, que ele interpretou no filme biográfico “42 – A História de Uma Lenda” e também agradeceu uma doação feita para hospitais que atendem comunidades afro-americanas.





O ator nunca falou publicamente sobre seu diagnóstico e, segundo divulgado pelo The Guardian, acredita-se que ele se casou com sua parceira, a cantora Taylor Simone Ledward, no início deste ano. O casal não teve filhos. A assessora de Chadwick informou que ele morreu em casa, na região de Los Angeles, e esposa e família estavam ao seu lado.

“Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou em tudo e trouxe para você muitos dos filmes que você tanto ama”, divulgou a família do artista.