Mayra Cardi faz textão parabenizando Arthur Aguiar e fãs especulam reconciliação

Reprodução Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Nesta quarta-feira (3), Arthur Aguiar comemorou mais uma primavera. A ex dele, Mayra Cardi, que todo mundo já desconfia há tempos que seja atual novamente, fez um textão nas redes sociais para parabenizá-lo. A mensagem de Mayra levantou ainda mais suspeitas sobre a reconciliação do casal, apesar de os dois negarem sempre. “Hoje é o começo de um novo ciclo, uma nova chance de começar de novo, de fazer o novo de fazer diferente. Se iniciam novas chances de ser mais feliz, de sorrir mais, de ter mais saúde, vida, dinheiro também. Que esse seu novo ciclo seja como Deus planejou para você, e não como você quer que seja, que você aceite os caminhos dele de maneira leve e saiba desfrutar de cada pedra e flores em seu percurso. Eu não tenho a menor ideia do hoje, que dirá do amanhã. Ninguém tem, nunca teremos! O que de fato realmente importa é que todos nós possamos conhecer a felicidade plena”, diz um trecho da mensagem.

Mayra ainda demonstrou publicamente todo seu amor pelo pai de sua filha. “Te desejo amor e sigo te amando, como sempre amei, mas agora sem esperar nada em troca e de maneira leve e sem nenhum sofrimento, porque o que faz sofrer não pode ser de Deus e daí nem me interessa! Feliz aniversário, parabéns por essa pessoa maravilhosa que tem nascido dentro de você. E óbvio, muito obrigada por insistir tanto para que juntos pudéssemos fazer dois virar três, afinal de contas, esse é o verdadeiro significado de ‘o que Deus une o homem não separa’. Ela (Sophia filha dos dois) está aí para provar tudo isso”.