Mayra Cardi e Arthur Aguiar vão em uma festa juntos

Parece que o clima de paz reinou entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar. Na tarde deste sábado, 14, a influencer deu uma festa surpresa para sua funcionária Juliana Chagas em sua mansão.

Divulgação Mayra Cardi e Arthur Aguiar nesta tarde de sábado, 14





E entre os poucos convidados, estava o ex da empresária, o ator Arthur Aguiar, com quem tem uma filha de dois anos, a Sophia Aguiar.

“O aniversário da Juliana foi anteontem e a gente resolveu fazer uma festa a fantasia surpresa. A festa está linda! É só para os amigos íntimos. São 15 pessoas, contando família e amigos. E tem mais surpresa por aí que ela não sabe”, disse Mayra em seus stories.

Depois de várias farpas que os dois trocaram na internet, o ex casal fez as pazes, pelo bem da filhinha deles. Mayra Cardi já falou algumas vezes que preza a boa convivência com o ex-marido para que a filha não sofra.