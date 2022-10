Mayra Aguiar é tricampeã Mundial de Judô em Tashkent

O judô brasileiro teve mais um dia dourado em Tashkent. Após uma campanha espetacular, Mayra Aguiar (78kg) derrotou a chinesa Zhenzhao Ma na grande final da categoria meio-pesado e garantiu o histórico título de tricampeã Mundial de Judô. O resultado se junta ao ouro de Rafaela Silva (57kg) e ao bronze de Daniel Cargnin (73kg), conquistados no sábado (08), e coloca o Brasil na segunda posição do quadro geral de medalhas.

Hoje teve hino 🇧🇷 de novo! https://t.co/y7t9eHILTv — CBJ (@JudoCBJ) October 11, 2022

Atual número 6 do mundo, Mayra chegou ao Mundial determinada e fez uma estreia segura, com vitória nas punições sobre a croata Petrunjela Pavic. Na segunda rodada, ela se soltou um pouco mais e projetou a cazaque Aruna Jangeldina por ippon. Os combates iniciais pareciam ser um aquecimento para o grande desafio com a japonesa Hamada Shori, nas quartas-de-final.

E, após uma vitória memorável sobre a atual campeã olímpica, a brasileira foi com confiança à semifinal da categoria meio-pesado e bateu a alemã Alina Boehm, atual campeã europeia, para tentar buscar seu terceiro título mundial.

Assim como Mayra, a japonesa já havia vencido suas duas lutas iniciais com técnicas de solo, sua especialidade, e tentou manter a estratégia diante da brasileira. Mayra começou com tudo e logo entrou uma técnica de projeção que a expôs ao perigoso chão da japonesa. Atenta, Mayra defendeu o pescoço e conseguiu voltar ao combate em pé. Dominou a pegada e esperou, pacientemente, até que a arbitragem puniu as duas por falta de combatividade. Mantendo a estratégia na luta em pé, seu ponto forte, a brasileira conseguiu encaixar a técnica perfeita no momento certo e lançou Hamada de costas ao chão. Ippon.

Ao mesmo tempo, do outro lado da chave, a atual campeã mundial e algoz de Mayra em Tóquio, a alemã Ana Maria Wagner, sucumbia à sua compatriota Alina Boehm nas quartas.

Finalista olímpica e mundial no ano passado, a francesa Madeleine Malonga, outra atleta cotada para as finais, também ficou pelo caminho, sendo derrotada nas primeiras lutas pela sul-coreana Hiunji Yoon.

A chinesa Ma, por outro lado, chegou à decisão batendo Emma Reid (GBR), Yoon (KOR), Beata Pacut-Kloczko (POL) e Yelyzaveta Lytvynenko (UKR). As duas finalistas já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado, em 2018.

Mayra garantiu sua sétima medalha em Mundiais. Ela já tem 3 bronzes, uma prata e, agora, adicionou o terceiro ouro à sua coleção — algo inédito para qualquer judoca brasileiro.

Fonte: Agência Esporte