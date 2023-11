Maxibrincos: Conheça os brincos diferentões feitos de tule

Reprodução/Pamola Wool Maxi brincos é a nova tendência das passarelas





Os acessórios são essenciais para a composição dos looks, que ajudam a incrementar desde de looks mais sofisticados a looks mais básicos. Nisso, os maxibrincos, da marca espanhola Paloma Wool são a tendência do momento e já estão sendo vistos nas Semanas da Moda, como um acessório revestido de tule.

Esses brincos podem possuir tamanhos mini, medium e maxi, trazendo um aspecto elegante para a composição dos looks. A versão maior, a maxi, lembra muito uma flor e pode também ter um aspecto mais desconstruído em vários tipos de cores.









Além disso, os brincos tem uma opção em formato de rosa, que relembram a estética do ballet core, visando um olhar mais sutil e delicado ao look.

Reprodução/PalomaWool Maxibrincos em formato de rosa









Fonte: Mulher