Mauro Cid presta novo depoimento à PF nesta sexta (30)

Reprodução / Redes Sociais Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou os pedidos de revogação da prisão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). O tenente-coronel terá que prestar um novo depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (30).

Cid vai prestar esclarecimentos sobre as investigações dos atos antidemocráticos, registrados em 8 de janeiro, em Brasília. Mensagens encontradas no celular dele mostram conversas com teor golpista com pessoas próximas a Bolsonaro.

Mauro Cid está preso desde 3 de maio, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de fazer parte de um grupo que falsificava dados de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde de integrantes da família dele e do ex-presidente.

Fonte: Nacional