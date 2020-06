Maurício Meirelles mostra indignação com escalação de Najila para “A Fazenda”

Divulgação Lary com João e Pedro Zoli





Em forte ascensão no pop, a cantora Lary realizou uma live beneficente nesta quinta-feira, dia 18, com a participação especial dos irmãos João e Pedro Zoli , filhos de Claudio Zoli, considerado o príncipe da soul music brasileira. Juntos, dividiram os vocais em “Café”, “4 da Manhã”, “Linda, Louca e Mimada”, “Só Os Loucos Sabem” e nas inéditas “Vestido Azul”, do repertório deles, e “Meu Bem”, canção composta por ela e João, que ganhou projeção nacional após a participação no reality show rural “A Fazenda 10”, da RecordTV, que valoriza a amizade e a conexão que os dois têm.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) no enfrentamento à Covid-19, a apresentação aconteceu à beira-mar e dentro do projeto Nikity Sunset Live , em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Durante a transmissão, foi exibido um QR Code para doações, com o objetivo de aquisição de cestas básicas que serão distribuídas entre músicos, técnicos, iluminadores, carregadores e demais profissionais envolvidos em produções de shows e eventos da cidade. A distribuição será organizada pela ONG Campus Avançado.