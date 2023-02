Maurício Barbieri projeta clássico contra o Fluminense no Maracanã

Antes do treinamento, o treinador Maurício Barbieri concedeu entrevista coletiva e projetou a partida diante do Tricolor das Laranjeiras.

O comandante vascaíno destacou o bom trabalho realizado pelo técnico Fernando Diniz no adversário e lembrou que o Gigante da Colina ainda está em processo de desenvolvimento da equipe.

– Não é novidade para ninguém que o Diniz vem fazendo um bom trabalho no Fluminense. Já existe um trabalho consolidado do lado de lá, enquanto aqui ainda estamos num processo de desenvolvimento, da nossa forma de jogar, da formação do elenco. Estamos num estágio anterior de desenvolvimento e consolidação da equipe – disse o treinador cruzmaltino, acrescentando na sequência.

– Temos que ter atenção, especialmente por conta da maneira que o Fluminense joga. Ela é singular dentro da realidade do futebol brasileiro. Temos que estar atentos em todos os momentos. Em linhas gerais, iremos procurar minimizar o que faz o adversário se sentir mais confortável dentro de campo e potencializar nossas virtudes. Nossa ideia é fazer um grande jogo. É claro que é um clássico, uma partida contra um grande adversário, mas se trata de mais uma etapa no processo de evolução da nossa equipe – concluiu Maurício Barbieri.

Confira a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri: