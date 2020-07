Matérias sobre Covid entre as urgências

Partido PSL e parlamentar vão apoiar a candidatura do pré Candidato Cabo Herling

O PSL na Bahia confirmou o apoio à pré-candidatura do Cabo Herling à Prefeitura de Vitória da Conquista no pleito de 2020. O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (27) pela própria Deputada Federal professora Daiane Pimentel. “Teremos um pré-candidato a prefeito na cidade para formar uma bancada forte do PSL, fiel aos princípios defendidos pelo partido desde as eleições”, salientou a deputada.

Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia e a maior cidade do interior baiano, o Cabo Herling é capacitado e tem nosso total apoio em conquista, na Bahia e através do meu mandato de deputada para disputar o pleito com os partidos AVANTE, PDT e PSL que compõem o Movimento Renova Tudo Conquista.

O encontro contou com as presenças de Adenilson Leite presidente municipal do PSL e de Manoel Gusmão Presidente municipal do PDT ambos de Vitória da Conquista, afirma: “Ainda esta semana outros partidos devem aderir ao movimento e á esta coligação onde o Cabo Herling já foi oficializado nesta segunda-feira (27), em ato agendado no escritório estadual do Partido na capital baiana”.