Matérias sobre Covid entre as urgências desta quarta

Por tramitarem em urgência, quatro matérias aguardam parecer oral de comissões da Assembleia Legislativa na sessão ordinária dessa quarta-feira (29), a partir das 9 horas. A pauta é encabeçada pelo Projeto de Lei (PL) 378/2020, que obriga a realização de teste de Covid-19 durante a doação de sangue. Iniciativa de Sergio Majeski (PSB), matéria está em análise na Comissão de Justiça.

Segundo item da pauta, o PL 415/2020 autoriza órgãos públicos a expedirem alvarás de autorização e funcionamento para eventos drive-in, modalidade resgatada durante a pandemia. Inicialmente, a matéria versava apenas sobre eventos culturais, mas, por meio de emenda, o deputado Gandini (Cidadania) incluiu também os eventos religiosos. O projeto será analisado pelas comissões de Justiça, Cultura e Finanças

Aguardando parecer oral de Finanças está o PL 358/2020, do deputado Carlos Von (Avante). A proposta garante aos estudantes da área médica a continuarem e a concluírem os estágios curriculares obrigatórios durante a pandemia.

Também em urgência está o PL 298/2020, que autoriza o uso de hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e ivermectina para o tratamento da Covid-19. A iniciativa de Vandinho Leite (PSDB) institui um protocolo de utilização desses medicamentos em pacientes com diagnóstico clínico da doença, mesmo sem comprovação por exame. A proposição está em prazo regimental na Comissão de Finanças.

Na tramitação de projetos, a análise pelas comissões é um procedimento que antecede a votação das matérias pelo Plenário. Na tramitação normal, isso ocorre durante as reuniões dos colegiados. Quando a proposta tramita em urgência, o parecer é oral e dado durante a sessão plenária.

Na fase do Expediente sujeito à deliberação, os deputados votam requerimento de urgência para o PL 399/2020, do deputado Doutor Hércules (MDB). A matéria proíbe instituições financeiras, fornecedoras de serviços bancários e de crédito, de descontares valores do auxílio emergencial para quitar eventuais dívidas dos beneficiários. Se aprovado o requerimento, a matéria estará apta a ser incluída na pauta da próxima sessão plenária.

A sessão virtual pode ser assistida na Grande Vitória pela TV Assembleia nos seguintes canais: 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa.