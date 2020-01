Matéria proíbe taxa para prova de 2ª chamada

Tramita na Assembleia Legislativa (Ales) o Projeto de Lei (PL) 975/2019, do deputado Euclério Sampaio (sem partido). A matéria proíbe que escolas cobrem taxa para aplicação de avaliação substitutiva, conhecida como prova de segunda chamada, mediante documentação comprobatória. A iniciativa abrange todos os níveis de ensino da rede pública e privada do Espírito Santo.

De acordo com o deputado, a educação brasileira é formada pela participação das áreas pública e privada, integrando os três níveis que compõem um sistema “complexo e sensível sistema que deve ser constantemente revisto e melhorado”.

Além disso, segundo o autor, o sistema educacional brasileiro teve um forte crescimento nos últimos anos com a inclusão de milhares de estudantes, sendo muitos de baixa renda que progridem em suas vidas através de seus esforços.

Muitos, no entanto, precisam conciliar estudos e trabalho, o que acaba prejudicando o comparecimento à escola nas datas de avaliações, gerando uma segunda chamada para as provas. A cobrança dessas provas pesa no orçamento do aluno e de sua família.

“A educação é um direito fundamental que deve ser efetivado, para que haja uma transformação duradoura do nosso Estado brasileiro. O problema é que para muitos estudantes com hipossuficiência econômica, estas taxas dificultam a continuidade das atividades. É um problema que deve ser enfrentado”, afirma na justificativa do texto.

Tramitação

A proposta aguarda análise nas comissões de Justiça, Educação, Defesa do Consumidor e Finanças. Caso seja aprovada, entrará em vigor na data de sua publicação.