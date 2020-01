Matéria proíbe envio de boleto sem solicitação

Preposição obriga operadoras de planos de saúde a avisarem aos consumidores sobre o descredenciamento de hospitais e médicos no Espírito Santo. Para evitar que pacientes interrompam seus tratamentos e fiquem no prejuízo, tramita na Casa o Projeto de Lei (PL) 544/2019, de autoria do deputado Dary Pagung (PSB).

Conforme proposta, a empresa responsável pelo plano de saúde deve notificar cada conveniado individualmente, no prazo máximo de 24 horas, após o descredenciamento do hospital ou do médico associado.

Quem descumprir o texto estará sujeito às penas previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Lei Federal 8.078/1990. Dentre outras punições, há previsão para aplicação de multa, suspensão temporária de atividade, cassação de licença do estabelecimento e até interdição total ou parcial da empresa.

“Recentemente a terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se manifestou postulando sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde prestarem informações sobre o descredenciamento individualmente aos seus consumidores. Nesse sentido apresentamos esse projeto visando instituir no âmbito do Estado do Espírito Santo regulamentação semelhante”, defende o parlamentar no texto.

Tramitação

A matéria deve passar pelas comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e Finanças, antes de ser votada pelo Plenário da Casa.