Matéria autoriza crédito especial para segurança

O quiosque número um da orla da Curva da Jurema deve abrigar a nova sede da 3ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atende a região dos bairros Praia do Canto e Santa Lúcia, em Vitória. A informação foi passada em audiência pública virtual realizada pela Comissão de Segurança na noite desta segunda-feira (27).

O requerimento da audiência pública foi apresentado pelo deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos). O debate sobre a construção de uma nova sede para o destacamento da PM desta região é pauta no colegiado da Assembleia Legislativa (Ales) desde agosto do ano passado.

Os trabalhos e efetivo da 3ª Companhia da PM foram transferidos para o 1º BPM que fica em Maruípe em dezembro do ano passado, de forma provisória, depois de reclamações de policiais e moradores de que a estrutura física estava em condições precárias .

Na audiência, autoridades policiais e representantes de associações de moradores destacaram a intenção de acompanhar as obras de reforma do quiosque para que o projeto possa contemplar questões estratégicas de segurança como chegada e saída das viaturas e ainda a adequação necessária à qualidade no acolhimento aos profissionais que vão atuar, bem como a população que será atendida.

Obras

O comandante do 1º BPM/ES, tenente-coronel Marcio Franco Borges disse que a obra será executada pela Prefeitura de Vitória e que a previsão de entrega é novembro de 2020. “A área do quiosque vai ser totalmente ocupada. É uma reforma de cerca de 200 metros quadrados. O projeto ainda está sendo realinhado com pequenos ajustes finais”.

O presidente da Comissão de Segurança, deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) destacou que colocará na pauta da próxima reunião do colegiado a solicitação para que o projeto de reforma seja disponibilizado a todos os agentes interessados. Informou ainda que estuda uma visita técnica ao local.

O deputado Pazolini disse que o fato de a companhia funcionar fora do seu território de atuação estava trazendo prejuízos para a população. “O agente de segurança pública tem que estar no dia a dia da comunidade. Tenho certeza que a instalação dessa nova estrutura vai possibilitar avanços e fluidez no atendimento às ocorrências, melhorando a sensação de segurança e trazendo mais tranquilidade pra quem vive e trabalha nas redondezas”, avaliou.

O parlamentar destacou também que as novas instalações devem garantir acolhimento e condições para os policiais se estabelecerem dignamente, “por isso, nosso pedido para acompanhar o dia a dia dos projetos e obras”, observou.

Comissão

O colegiado de Segurança é presidido pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) e tem como vice- presidente coronel Alexandre Quintino (PSL). São membros efetivos os deputados Euclério Sampaio (DEM), Capitão Assumção (Patri), Delegado Lorenzo Pazolin (Republicanos), Marcelo Santos (Podemos), Enivaldo dos Anjos (PSD), Dr. Emílio Mameri (PSDB) e Luciano Machado (PV). São suplentes Dary Pagung (PSB), Gandini (Cidadania), Hudson (Republicanos) e Alexandre Xambinho (PL).