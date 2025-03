Mato-grossense: Cuiabá vira o jogo e leva vantagem para a Arena Pantanal

O Cuiabá deu um passo importante rumo ao pentacampeonato Mato-grossense ao vencer o Primavera por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado (22.03), no estádio Cerradão, em Primavera do Leste. O jogo foi válido pela partida de ida da final do Campeonato Mato-grossense 2025.

Com o estádio lotado, a equipe do Cuiabá dominou as ações no primeiro tempo, controlando a partida e sem sofrer grandes ameaças. No entanto, foi o Primavera que abriu o placar na segunda etapa, com um belo gol que incendiou a torcida local.

A reação do Dourado não demorou. Aos 23 minutos, Bruno Alves igualou o marcador, e Calebe, aos 40, decretou a virada, garantindo a vantagem para o Cuiabá na decisão.

Com o resultado, o Cuiabá agora pode até empatar o jogo de volta para conquistar o pentacampeonato. A partida decisiva será realizada no próximo sábado (29), às 15h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

A expectativa é de casa cheia na Arena Pantanal para a grande final, onde o Cuiabá buscará mais um título estadual para sua galeria.

Destaques da partida:

Cerradão lotado: A torcida do Primavera compareceu em peso para apoiar a equipe na primeira partida da final.

Domínio do Cuiabá: Apesar de jogar fora de casa, o Dourado controlou a maior parte do jogo.

Virada emocionante: O Cuiabá mostrou poder de reação ao buscar a virada após sofrer o primeiro gol.

Gols decisivos: Bruno Alves e Calebe marcaram os gols que deram a vitória ao Cuiabá.

Próximo confronto:

Cuiabá x Primavera

Data: 29 de março de 2025 (sábado)

Horário: 15h30

Local: Arena Pantanal, Cuiabá

Fonte: Esportes