Mathias, da “Casa dos Artistas”, diz que Carrieri está fazendo tipo na “Fazenda”

Ex-participante da terceira edição do reality show “Casa dos Artistas”, do SBT , Marcelo Mathias não está entendendo muito bem as estratégias de jogo de Mateus Carrieri nesta temporada de ” A Fazenda 12 “, da RecordTV . Mais do que isso: estranhando o comportamento do “fazendeiro da semana”, já que o considera um “cara explosivo e do tipo que não leva desaforo para casa”. Para o profissional de jiu-jítsu, Carrieri está dando vida a um personagem.

“Eu o conheci na época da ‘ Casa dos Artistas ‘, fomos ao programa da Eliana juntos, e confesso ter me admirado com algumas atitudes dele na ‘Fazenda'”, disse Mathias, referindo-se a algumas engolidas de sapo e tentativas de aproximação e de amizade — logo no primeiro dia, com a funkeira Jojo Todynho, que, aliás, é apontada como uma das favoritas para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão —, além dos pedidos de votos para aposentados e pensionistas.

Segundo nos contou, ele não acredita na “transformação” do ator. “As pessoas podem mudar o comportamento, evoluir e amadurecer, mas, se o Mateus mudou, foi às vésperas de entrar no confinamento”, afirmou em tom de ironia e bom humor. Vale destacar que Marcelo Mathias entrou na extinta atração comandada por Silvio Santos como fã de Carola Oliveira (1971-2011), a “princesa Carola”, alçada à fama após se casar com Chiquinho Scarpa, com pompa digna de um conto de fadas, em 1998.