Matheus Vargas ganha surpresa romântica da namorada após o trabalho: ‘Te amo’

O cantor Matheus Vargas, de 28 anos, foi surpreendido na madrugada desta sexta-feira (27) ao chegar em casa após o trabalho. A namorada, a nutricionista Raphaela Tolotti, preparou um jantar romântico com comida japonesa, mesa decorada com fotos do casal e recadinhos apaixonados espalhados pelo ambiente.

Filho do sertanejo Leonardo, o artista compartilhou o momento nas redes sociais e se declarou. “Chegar em casa e encontrar isso não tem preço! Te amo, Raphaela”, escreveu ele, emocionado com a surpresa.

Entre os bilhetes deixados pela nutricionista, mensagens reforçaram o carinho e a admiração pelo cantor. “Passar seu aniversário juntos foi muito especial pra mim” e “Sou sua maior fã, te admiro e te amo” estavam entre as declarações que encantaram os seguidores do casal.