Matheus & Kauan homenageará Marília Mendonça em novo DVD

A dupla sertaneja Matheus & Kauan retorna ao palco da casa de shows Villagio JK , na cidade de São Paulo nesta quinta-feira (25) para gravar o seu novo trabalho audiovisual Se Melhorar Estraga. O evento, fechado para convidados, contará com a presença de celebridades, influenciadores digitais e os responsáveis por sustentarem os goianos em seus 11 anos de carreira: os fãs.

A saudosa Marília Mendonça (1995-2021) será homenageada durante o concerto da dupla.

Matheus & Kauan estão prestes a cruzar a marca de 1 bilhão de reproduções em suas 10 canções mais populares apenas no Spotify . Com sua carreira consolidada, a dupla se inspirou em seu público e o colocou como o personagem central deste projeto. Desenhado para lembrar um festival e focada na experiência de quem participará do evento, as áreas comuns contarão com espaços interativos e instagramáveis, tapete vermelho para receber os convidados, atividades e gincanas, permitindo que os aficionados por Matheus & Kauan não sejam apenas parte da audiência que aparecerá nas imagens, mas sim a atração principal.

“Eu fiz a escolha certa quando resolvi dedicar uma parte da minha vida a eles. “Será a primeira vez que saio da minha cidade para voar de avião 1.581,5 km. Assistir a gravação da obra audiovisual será a realização de um sonho pra mim e sei que será muito especial na história dos meninos também. É um orgulho enorme fazer parte disso! #SeMelhorarEstraga”, diz Juliana Magalhães , natural do Pará e dona do fã-clube Amor You MEK.

“Vamos trazer 16 canções inéditas, dentre elas dez autorais. Neste período de pandemia, produzi muitas músicas”, disse Matheus sobre o repertório do novo DVD. “O cenário foi projetado pelo Fernando Catatau e tem uma pegada bem futurista. Este trabalho é feito com muito carinho para os nossos fãs. Este será um grande reencontro com o nosso público depois da quarentena e queremos que ele seja inesquecível. Certamente será mais um momento especial da nossa trajetória” , concluiu.

A partir do dia 1º de dezembro , fechando os compromissos de 2021, Matheus & Kauan assumem o comando do programa TVZ , no Multishow , por uma semana. Ao lado de convidados ilustres, ao vivo, eles cantam seus maiores sucessos e darão aos fãs mais uma oportunidade de passarem o tempo juntos.