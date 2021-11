Matheus & Kauan e Henrique & Juliano selam paz após desentendimento

Divulgação – Matheus e Kauan e Henrique e Juliano

Matheus & Kauan revelaram nesta terça-feira (23) que não se davam bem com Henrique & Juliano. Entretanto, ao mesmo tempo em que o assunto tornou-se público, o perfil da dupla no Instagram confessou que o desafeto já estava resolvido.

“Num passado distante tivemos alguns ‘desentendimentos’ por deslizes da nossa parte, mas Deus preparou um momento incrível pra que pudéssemos passar uma borracha em tudo, e foi lindo! Nossa admiração e respeito por vocês sempre, amigos Henrique e Juliano. O tempo cura e ensina, e nessa vida só vale a pena plantar coisas boas!”, escreveram Matheus & Kauan na postagem.

No vídeo que acompanha a publicação, Maiara, do duo com Maraisa, aparece em meio a Henrique e Matheus. “Obrigado, Maiara. Que coração gigante você tem!”, diz a postagem dos sertanejos, dando a entender que a cantora mediou a paz entre os músicos. Após a publicação repercutir, Murilo Huff deixou seu comentário sobre o que Marilia Mendonça – que era amiga dos quatro – pensaria. “Marilia está muito feliz vendo isso”, escreveu o rapaz, que é pai do filho da sertaneja, Leo.