Matheus Fernandes acerta retorno ao Palmeiras: ‘Sempre foi minha prioridade’

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira (09) a contratação do meio-campista Matheus Fernandes. O jogador de 23 anos, que vestiu a camisa alviverde em 2019, assinou contrato com o clube até 31 de dezembro de 2025.

“Estou muito feliz. O Palmeiras sempre foi a minha prioridade. Foi um clube que apostou em mim em 2019 e que agora me abriu as portas novamente. Conheço a estrutura, os funcionários e toda a filosofia vencedora, o que foi um diferencial para a minha decisão. Acompanhei a temporada passada, com a conquista da Tríplice Coroa, e espero fazer parte de mais um ano de glórias do Verdão. Vou trabalhar e me dedicar muito para isso. Estou de volta a um lugar onde me sinto em casa”, afirmou o atleta ao Site Oficial do Palmeiras.

Revelado pelo Botafogo, Matheus somou 12 partidas e um gol pelo Verdão. A estreia foi contra o CSA-AL, no dia 1º de maio de 2019, em Maceió-AL, e a bola na rede foi contra o Flamengo, no dia 1º de dezembro, no Allianz Parque.

Vendido pelo Maior Campeão do Brasil para o Barcelona-ESP, o atleta, com passagens por categorias de base da Seleção Brasileira, atuou emprestado pelo Real Valladolid-ESP na temporada passada. O jogador estava sem vínculo com o clube catalão e teve adquirida parte de seus direitos econômicos pelo Palmeiras.