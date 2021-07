Matheus, dupla de Kauan, é operado às pressas

Reprodução/Instagram Matheus é operado às pressas

Matheus, da dupla com Kauan, passou por uma cirurgia de emergência no septo nasal, neste sábado, e passa bem. Durante a tarde, o cantor sertanejo compartilhou um vídeo nos stories do Instagram para tranquilizar os fãs sobre o procedimento, que é relativamente simples, mas necessário internação.

“Para tranquilizar um pouquinho todo mundo que está perguntando, fiz uma cirurgia hoje, para corrigir o meu septo e cornetos, que também estavam bem grandes. Tive que fazer essa cirurgia porque já não dava mais para esperar”, explicou o cantor.

O procedimento é indicado para corrigir uma alteração do posicionamento da parede que separa as narinas. O quadro pode acarretar obstrução da passagem de ar por um dos lados, ou ambos, e faz com que o paciente relate congestão nasal frequente, causando dificuldade de respirar pelo nariz.

“Estava tendo dificuldades para dormir, apneia, aqueles sustos que a gente acorda durante a noite. Então, fiz a correção do septo e os cornetos também diminuíram”, explicou o sertanejo. “Por ser uma cirurgia que tem que ter anestesia geral, intubar, minha voz está meio assim e minha garganta está meio machucada, minha voz também. Mas, acredito que só esses primeiros dias que vão ser assim. Minha parceirinha está ali (risos)”, conclui ele, mostrando a mulher, a modelo Paula Aires, com quem tem dois filhos.