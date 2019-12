Matheus, da dupla com Kauan, passa mal e show em Ilhéus é cancelado

O cantor Matheus, da dupla com Kauan , passou mal neste sábado (28) e não conseguiu embarcar para Ilhéus, na Bahia, onde os dois se apresentariam em um evento e o show precisou ser cancelado. Matheus saiu do Aeroporto de Guarulhos e foi direto para o Hospital Sírio Libanês. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do sertanejo.

Comunicado aos fãs

A assessoria da dupla sertaneja confirmou a informação sobre o susto de Matheus e soltou um comunicado: “Informamos que, por conta do estado de saúde do cantor Matheus Aleixo, que passou mal ao embarcar de Guarulhos (SP) para Ilhéus (BA) e não apresentou quadro de melhora para cumprir a agenda de shows, foram canceladas as apresentações da dupla Matheus e Kauan, que aconteceriam em Ilhéus (BA), no evento Batuba Beach Sound, e no Festival da Virada, em Salvador, hoje (28/12). Em breve, comunicaremos mais informações sobre o estado de saúde do cantor, que encontra-se no Hospital Sírio Libanês fazendo exames. Contamos e agradecemos a compreensão de todos”.