Mateus Carrieri sofre lesão grave na coxa: “Deu muito ruim”

Instagram Mateus Carrieri

Mateus Carrieri, ex-participante de “A Fazenda”, preocupou seus fãs na noite de quarta-feira (21) ao mostrar que se machucou gravemente. Segundo o ator – que já foi vacinado contra Covid-19 – , ele lesionou o adutor magno, músculo da coxa que auxilia na flexão dos quadris. Apesar de visivelmente estar “ruim” o ferimento, ele garantiu que está bem.

“Deu ruim, muito ruim! Fui inventar de jogar vôlei com os tios da recreação no Vale das Águas, olha o que aconteceu… rompimento total do adutor magno, que é o maior que a gente tem. Graças a Deus eu tenho um médico fantástico que já operou meu joelho duas ou três vezes, não precisa de cirurgia, mas inchou demais, formou um edema muito grande, tomei analgésicos e consegui gravar o programa do Ratinho… agora é gelo, anti-inflamatório, fisioterapia e repouso, mas sábado estou de pé para fazer a peça ‘Vendedor de Sonhos'”, explicou ele, em vídeos publicados no Instagram.

Aproveitando a oportunidade, Mateus Carrieri ainda agradeceu o apoio dos fãs e da namorada, Day Ribeiro, que está cuidando dele neste momento de fragilidade. “Muito obrigado a vocês pela preocupação e a Day, mozona que tem cuidado de mim”.